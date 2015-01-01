نتنياهو يجدد دعوته للقوى العالمية لفرض عقوبات على إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم "خطوة بالغة الخطورة"، كما كرر دعوته لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات على إيران.



وذكرت إيران اليوم الأحد، أنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية 2015، وسترفع تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز المتفق عليه لإنتاج وقود محطات الكهرباء.



وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا

أمام الدبلوماسية.



وكانت إيران قبل إبرام الاتفاق النووي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد 5%.



وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "سنخصب اليورانيوم وفقا لاحتياجاتنا... حاليا لا نحتاج تخصيب اليورانيوم المطلوب لمفاعل طهران... سنخصب اليورانيوم

للمستوى الذي نحتاجه لمفاعل بوشهر".

