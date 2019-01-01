مسؤول إيراني: ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، "بخلاف الادعاءات البريطانية".



ووصف عراقجي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها.



وطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بسرعة، مضيفا أن " طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية".