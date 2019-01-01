مسؤول إيراني: ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا
الأحد 07/يوليه/2019 - 10:38 ص
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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، "بخلاف الادعاءات البريطانية".
ووصف عراقجي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها.
وطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بسرعة، مضيفا أن " طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية".
ووصف عراقجي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها.
وطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بسرعة، مضيفا أن " طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية".