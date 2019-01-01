رئيس مدغشقر يصل إلى القاهرة لمساندة منتخب بلاده فى مباراته أمام الكونغو

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأحد أندريه راجوليناز، رئيس جمهورية مدغشقر، في زيارة لمصر يساند خلالها منتخب بلاده في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر، وتستمر منافساتها حتي يوم 19 يوليو الجاري.



وقد أنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول الرئيس راجوليناز باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكانت أسرة رئيس جمهورية مدغشقر قد وصلت إلى مطار برج العرب بالإسكندرية مساء أمس السبت، لمؤازرة المنتخب.