"النقد"الفلسطينية عضوا في مجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، عن انضمام سلطة النقد لعضوية مجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية حول العالم، بعد استيفائها ممثلة بمكتب إدارة المخاطر لمتطلبات وشروط العضوية في هذه المجموعة الدولية.



وأكد الشوا في بيان صحفي اليوم الأحد، أن انضمام سلطة النقد لهذه المجوعة الدولية، سيلعب دورًا هامًا في تعزيز ممارسة إدارة المخاطر التشغيلية في الصناعة المصرفية الفلسطينية، ما سينعكس بالإيجاب على أداء سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني في موضوع إدارة المخاطر وتعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال، والارتقاء بهما إلى مستويات متطورة وفعالة.



وأشار إلى أن هذه المجموعة الدولية تهدف إلى تعزيز التواصل ما بين الأعضاء وتطوير رؤى حول موضوعات المخاطر التشغيلية وتعزيز ممارسة إدارتها من خلال المشاركة في لقاءات واجتماعات دورية وتبادل المعرفة مع خبراء ومختصين من القطاع المصرفي والمالي.



يذكر أن مجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية حول العالم، التي مقرها في العاصمة الاسبانية مدريد، تأسست عام 2005، وتضم المجموعة نخبة من 97 عضوًا من البنوك المركزية والمؤسسات المالية والسلطات النقدية العالمية، العربية والأوروبية، وبما يشمل صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية.