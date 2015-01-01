تأجيل طعن متهمي "خلية داعش القاهرة" لـ20 أكتوبر

أجلت محكمة النقض، الأحد، نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة بـ"ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر بحقهم إلى جلسة 20 أكتوبر القادم؛ لضم المفردات.



وتقدّم 5 متهمين بالقضية بالطعن أمام "النقض" على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوريًا.



كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش" والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.