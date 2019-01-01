"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية جديدة للهيئة العامة للكتاب

طرحت الهيئة العامة للكتاب المجموعة القصصية "في يوم يشبه الثلاثاء" للكاتب الصحفي سامح يني، في إطار سلسلة "كتابات جديدة".



والكتاب هو مجموعة قصصية أدبية هي الأولى للكاتب سامح يني، استطاع أن يطرح فيها ملاحظاته الاجتماعية لتفاعلات الطبيعة الإنسانية في أصدق حالاتها.



يعبر الكاتب في قصصه، التي تنوعت ما بين صوت المتكلم وصوت الراوي، عن مشاعر إنسانية تراوحت بين الإشكاليات الوجودية وقضايا التنوع الاجتماعي ووطأة الحالة الاقتصادية على النفس البشرية.



وتميز أسلوب الكاتب بالسلاسة والانسياب محاولا تسليط الضوء على أصدق حالات الفعل الإنساني وتداعيات التغيرات الثقافية والاجتماعية في الواقع المعاصر.



يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب أصدرت العديد من الكتب، منها "اكتشاف الممثل" للدكتور مدحت الكاشف، وكتاب "مولوي" للكاتب الأيرلندي صمويل بيكت، والمجموعة القصصية "الحلم والبحر" للكاتب أحمد الشريف، وآخر أعمال عزت قرني، وهما كتابان بعنوان "الجميل والجمال" و"غايات الإنسان"، وغيرها من الإصدارات الأخرى للعديد من الكتاب والروائيين.