مؤشر "مسقط" يهبط 06. 0 % بمستهل التعاملات

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.06 %، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع لمستوى 3820.62 نقطة، فاقدًا 1.97 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس.



وتأثر أداء المؤشر بعد بدء جلسة التداول بعدة دقائق، بتراجع مؤشري قطاعي الخدمات والصناعة، ليهبط الأول 0.11 %، بضغط سهم النهضة للخدمات المتراجع الوحيد بنسبة 1.75%.



وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.03 بالمائة، واستقر مؤشر القطاع المالي دون تغير عن مستوياته السابقة.



وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 299.99 ألف سهم، بتنفيذ 34 صفقة، بقيمة تداول 61.54 ألف ريال.



يذكر أن غالبية أسواق المال العربية والخليجية شهدت أداءً متواضعًا منذ مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع.