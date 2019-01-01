التعليم العالي: يجب إنشاء مراكز لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة إنشاء مراكز لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية بما يسهم في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجى.



كما أشارت إلى صدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذى يعد نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، مؤكدة أن هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناءا على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.



وأكدت ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجى بين أفراد المجتمع، مطالبا بتحديد احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية والفنية التى يحتاجها المجتمع.