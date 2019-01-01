غرفة الحبوب: طرح المكرونة على بطاقات التموين بسعر 725 قرشا للكيلو

أعلن طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مبادرة لتخفيض أسعار المكرونة التي توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية، وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين والوقوف بجانب القيادة السياسية؛ خاصة بعد تحريك سعر المواد البترولية.



حيث تم الاتفاق مع الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية على تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 725 قرشا للكيلو بدلا من 8 جنيهات، رغم ارتفاع سعر الوقود، وذلك بهدف المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين.



وأضاف طارق حسانين أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون في الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع اللأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة.



جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع وجدي المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة المذكرة التي قدمتها الغرفة، وهي طرح مبادرة تخفيض أسعار سلعة المكرونة الموردة إلى الوزارة ضمن المقررات التموينية.