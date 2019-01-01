1 % ارتفاعًا فى مؤشرات بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في منتصف تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.99 %، رابحا 14.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1526.17 نقطة.



وسجلت كمية التداول 1.32 مليون سهم، بقيمة 466.989 دينار، في حين وصلت القيمة السوقية بلغت 9.57 مليار دينار.



وعلى مستوى القطاعات زادت قطاعات البنوك، الاستثمار، الخدمات، والصناعة.



وتصدر الأسهم الرابحة البنك الأهلي المتحد - البحرين، ثم سهم بنك البحرين والكويت، وأتي في المركز الثالث سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).



وعلى الجانب الآخر، هبط كل من أسهم عقارات السيف، وشركة ناس.



وتصدر قائمة أنشط الأسهم من حيث كميات التداول سهم البنك الأهلي المتحد بعدما شهد تداول 870.652 سهم.