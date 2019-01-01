حبس ميكانيكي تعدى على طفل جنسيًا في كفر الزيات

قررت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، الأحد، حبس ميكانيكي تعدى على طفل جنسيًا داخل الورشة بعد استدراجه إليها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كان العقيد دكتور عمرو الحو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، تلقى إخطارًا من الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، يفيد بضبط "ا. م"، 15 عامًا، صبى ميكانيكي بورشة والده، لاستدراجه طفل يبلغ من العمر 8 سنوات والتعدي عليه جنسيًا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة تشكيل فريق بحث لمعرفة ظروف الواقعة وندب طبيب شرعي للكشف على المجني عليه لتحديد طبيعة الاعتداء عليه.



وكشف التحريات، أن الطفل يسكن بجوار ورشة والد المتهم، فاستدرجه المتهم بحجة اللعب معه وغلقوا الورشة واعتدى عليه.