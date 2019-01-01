تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من حالة الترقب التى سيطرت على المتعاملين بعد الهبوط الكبير الذى منيت به نهاية الأسبوع الماضى.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1. 0%، بما يعادل 13.65 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13983 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 09. 0%، تعادل 52. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 597.8 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 16 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 10.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 648 صفقة بيع وشراء.