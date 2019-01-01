صعود جماعى للمؤشرات الكويتية بمستهل التعاملات

صعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، بدعم ارتفاع 7 قطاعات على رأسها النفط والغاز.



ارتفع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.81 % و0.69 % على التوالي، كما صعد الرئيسي 0.36 %.



وسجلت قيمة التداولات بالمستهل 10.43 مليون دينار، وزعت على 34.91 مليون سهم، بتنفيذ 1.38 ألف صفقة.



وشهدت التعاملات ارتفاع 7 قطاعات على رأسها النفط والغاز بـ2.54 %، بينما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية وحيدًا بـ0.01 %.



وتصدر سهم أسمنت أبيض الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء آن ديجيتال على رأس القائمة الحمراء بـ5.98 %.



وحول أنشط التداولات، تصدر أهلي متحد المرتفع 1.28 %الكميات بـ5.44 مليون سهم، فيما جاء بيتك على رأس السيولة بقيمة 2.26 مليون دينار، صاعدًا 1.47 %.