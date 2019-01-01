الاثنين.. "الكاريكاتير في الكويت" بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في إطار فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، ندوة "الكاريكاتير في الكويت"، وذلك في تمام الساعة الخامسة، من مساء يوم الاثنين، الموافق 8 يوليو الجاري.



يتحدث في الندوة الفنان الكويتي محمد ثلاب، رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية، عن تاريخ الكاريكاتير الكويتي وبدايته وتطوره، وأهم رواد فن الكاريكاتير، كما سيلقي الضوء على الحراك القوي لرسامي الكاريكاتير من خلال جمعية الكاريكاتير الكويتية، والتي تم تأسيسها منذ عامين لتحرك المياة الراكدة في العالم العربي، بنشاطها الملحوظ، ومعارضها الدائمة، يدير الندوة الفنان سمير عبد الغني.



جدير بالذكر أن دولة الكويت تحل ضيف شرف الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، والذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وصندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير.