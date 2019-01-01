فريدة عثمان تعود لمصر بعد الفوز بالميدالية الفضية في السباحة

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، البطلة المصرية فريدة عثمان، عائده من واشنطن، بعد خوض المنافسة الشرسة في بطولة الأبطال العالمية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية.



واستقبل فريدة، فريق من العلاقات العامة للشركة الوطنية مصر للطيران، في مبنى الركاب 3 بالمطار، فور وصولها على متن الرحلة القادمة من واشنطن.



وكانت البطلة المصرية فريدة عثمان، تأهلت إلى نهائي بطولة "تي واي آر" لمحترفي ومحترفات السباحة بالولايات المتحدة، ضمن منافسات سباق 50 مترا حرة، بعدما احتلت المركز الرابع في الدور التمهيدي بزمن قدره 25.31 ثانية.



واستطاعت بطلة السباحة المصرية، الفوز بالميدالية الفضية في سباق 50 مترا فراشة بزمن 25.95 ثانية.