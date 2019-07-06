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فن

الرباعي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمناسبة طرح ألبومه

الأحد 07/يوليه/2019 - 08:56 ص
الرباعي
الرباعي
وكالات
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نشر الفنان التونسي صابر الرباعي مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها عن مسابقة لجمهوره بمناسبة طرح ألبومه الجديد "صابر الرباعي 2019"، واختيار فائزين في هذه المسابقة بشكل يومي.

وحدد صابر الرباعي شروط المسابقة قائلًا: "٣ فائزين يوميا لمدة أسبوع من فيسبوك، إنستجرام وتويتر، اعملوا سكرينشوت أو فيديو عندما تسمعون الألبوم على تطبيق ديزر وانشروها على المواقع مع تاج لحسابي الرسمي وهاشتاج #صابر_الرباعي٢٠١٩".

وأعلن صابر الرباعي عن الجوائز التي يحصل عليها الفائزين، قائلا: " سيفوز الرابحين بلقاءات خاصة، حضور إحدى حفلاتي الصيفية، مكالمة مني والعديد من الجوائز".

وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو كليب أغنية «باي باي» لـ صابر الرباعي، من ألبومه الأخير «صابر الرباعي 2019»، الذي تم طرحه قبل يومين.

أغنية «باي باي» سبق وطرحته روتانا، منفردة في أول شهر يونيو الماضي، لتكون أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج: وليد ناصف.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم صابر الرباعي الجديد «صابر الرباعي 2019»، عبر تطبيق Deezer للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية، وسوق الـ CD، وذلك يوم الأربعاء 3 يوليو.

يضم الألبوم 10 أغاني بلهجات مختلفة (مصري، خليجي)، وهم: «باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي، غشاش، ليلة من العمر، طول حياتي، مغيار، تذكروني، أين أذهب». وظهر صابر الرباعي على بوستر ألبومه «صابر الرباعي 2019» وهو يرتدي ملابس كاجوال شبابية على حذاء رياضي أبيض وأسود.
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