10 ملايين مشاهدة لأغنية "Stripper Bowl" لفريق Migos

أطلق فريق "Migos " مؤخرًا كليب جديد حمل اسم " Stripper Bowl " وذلك عبر قناة الفريق الخاصة بالفريق بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد حقق كليب " Stripper Bowl " نسبة مشاهدة عالية علي موقع "يوتيوب" حيث اقتربت الأغنية حتى الآن من تحقيق 10 ملايين مشاهدة.



يذكر أن فريق الهيب هوب الشهير "Migos " بدأ مسيرته الفنية عام 2008 والتي تستمر حتى الآن، وقدم الفريق عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن أبرزهم " Walk It Talk It " و" Narcos "، وغيرها.