الحشد الشعبى العراقى يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج

أعلنت قوات الحشد الشعبي بالعراق اليوم الأحد، تدمير أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي خلال العملية العسكرية (إرادة النصر) التي انطلقت لتطهير المناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار من فلول التنظيم.



وقالت هيئة الحشدـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقيةـ إن قواتها قامت بتدمير مقر لداعش في منطقة المالحات جنوب قضاء البعاج، مضيفة أنه تم العثور على تجهيزات عسكرية ولوجستية لداعش داخل المقر.



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة - في وقت سابق اليوم - عن انطلاق عملية (إرادة النصر)، التي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.