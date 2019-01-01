حركة استيطانية ترفع أعلام فلسطين في عدة طرق رئيسة بالضفة

رفرفت علام فلسطينية صباح اليوم الأحد، رفعت على أعمدة الكهرباء في الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين مدينة القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، وفي عدة شوارع رئيسية تربط بين المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن اعلاما فلسطينية رفعت على أعمدة الكهرباء الواقعة في الشارع المذكور وتحديدا عند المنطقة المعروفة بـ "كيلو 17"، وكذلك على مدخل مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي المواطنين جنوبا، وكذلك في عدة شوارع رئيسية أخرى بالضفة.



وتبين في وقت لاحق ان حركة استيطانية يمينية تدعى "ريجافيم" هي من قامت برفع الأعلام الفلسطينية على أعمدة الكهرباء وجوانب الطرق الرئيسة في الضفة، وذلك بحسب زعمها "في خطوة احتجاجية أرادت من خلالها أن تحذر من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وفق اتفاقية أوسلو!"



وأضافت المنظمة وفقا للمواقع العبرية: "الحركة قامت مؤخرًا بالترويج لحملة توضيحية تسعى إلى كشف عجز إسرائيل في مواجهة المزيد والمزيد من الأعمال التي تقوم بها قيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".