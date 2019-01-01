تعبئة قوات أمريكية لتقديم الدعم لكاليفورنيا المتضررة من الزلزال

تم استدعاء جنود أمريكيين إلى ولاية كاليفورنيا من أجل تقديم الدعم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب جنوبي كاليفورنيا يوم الجمعة، في وقت حذرت فيه السلطات المعنية، السكان ليكونوا على استعداد لمواجهة احتمال المزيد من توابع الزلزال.



لقد أرسلت قوات خفر السواحل الوطنية في كاليفورنيا 200 عنصر، إضافة لدعم لوجستي وطائرة خاصة مساء الجمعة، وفقا لما أعلنه دافيد بالدوين، وهو برتبة لواء في قسم القوات المسلحة في كاليفورنيا، يوم السبت.



وأضاف بالدوين أنه تم إبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بهذا الأمر، ووضعت جميع القوات المسلحة بالولاية في حالة استعداد تام.



ويوم السبت أيضا، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في تصريح إنه طالب بإعلان رئاسي لحالة الطوارئ بغية الحصول على المساعدة الفيدرالية لتقديم العون للسكان المتضررين.



وقال نيوسوم في البيان: "ستواصل ولاية كاليفورنيا توفير الدعم لمساعدة السكان في المنطقة".



ولفت الحاكم أيضا إلى أنه قام برفع مستوى الاستجابة في مركز عمليات الولاية في ماثر، إلى "أعلى مستوى" له.