الصين تعلن عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية فى الجنوب

ذكرت وزارة الزراعة والشئون الريفية أنه تم تأكيد حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.



وقالت الوزارة نقلا عن تقرير صادر عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض الحيوانية، إن تفشي المرض وقع في قرية في حي قانغبي بمدينة قوييانغ حيث تسبب المرض الفيروسي في إصابة 42 خنزيرا وقتل واحد.



وتم إرسال فريق إلى المنطقة على الفور، فيما بدأت السلطات المحلية في الاستجابة لحالات الطوارئ لمحاصرة الخنازير المتضررة وإعدامها وتطهيرها.



وتابعت الوزارة أنه حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة من وإلى المنطقة المحاصرة.



وتعد حمى الخنازير الإفريقية مرضا فيروسيا معديا يصيب الخنازير فقط، حيث لم يصب أي إنسان أو نوع آخر من الكائنات به حتى الآن.