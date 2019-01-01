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عالم

باكستان: اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" في "بيشاور"

الأحد 07/يوليه/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد اعتقال قوات مكافحة الإرهاب لشخص يمول عناصر تنظيم "القاعدة" تحت غطاء منظمة غير حكومية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الضابط إلياس خان بإدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية قوله إن علي نواز كان يستخدم حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية "هيومان كونسيرن إنترناشيونال".

وأضاف خان أن المحققين الفيدراليين راقبوا معاملات حسابات المنظمة في الأشهر الأخيرة حيث لاحظوا تمويلات مالية ضخمة تدخل إليها مما دفع قوات مكافحة الإرهاب في مدينة "بيشاور" إلى مداهمة مكاتب المنظمة واعتقال مديرها الإقليمي نواز وثلاثة أشخاص آخرين.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شنت السلطات الباكستانية حملة مكثفة ضد عمليات تمويل الإرهاب.
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