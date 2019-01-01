أفغانستان: مقتل 8 أفراد أمن وإصابة 72 بينهم طلاب في هجوم لطالبان بغازني

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 8 أفراد من قوات الأمن وإصابة عشرات المدنيين في هجوم تبنته حركة طالبان بسيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطني بمدينة (غازني) بوسط البلاد.



ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية عن مسئولين بالحكومة الأفغانية قولهم إن أكثر من 72 آخرين أصيبوا جراء الهجوم، بينهم الكثير من طلاب مدرسة قريبة.



وكان شهود عيان قد قالوا في وقت سابق إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة مزدحمة بالمدينة.