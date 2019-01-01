انطلاق عملية عسكرية كبيرة لمطاردة مقاتلى داعش غرب العراق

أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة في العراق اليوم الأحد انطلاق عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية -السورية أقصى غربي العراق.



وقال يار الله في بيان صحفي "انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية".



وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة " قطاعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين وكذلك قطاعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام".