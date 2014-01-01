صحف عبرية فى ذكرى عدوان 2014: الحرب التى لا تنتهى أبدا

نشرت الصحف العبرية الصادرة اليوم الأحد، العديد من المقالات والتقارير للمحللين والمراسلين العسكريين والأمنيين حول الأوضاع في قطاع غزة بعد 5 سنوات من الحرب الأخيرة في صيف عام 2014.



وكتبت يديعوت أحرونوت تحت عنوان "الحرب التي لا تنتهي أبدا"، مشيرةً إلى أن سكان مستوطنات غلاف غزة يعيشون منذ عام ونصف في واقع مستحيل خاصةً بعد هدوء استمر نحو ثلاثة سنوات ونصف من انتهاء تلك الحرب.



ولفتت الصحيفة إلى أحداث مسيرات العودة وتأثيرها على حياة السكان، حتى انتقل الرعب من تهديد الصواريخ والأنفاق، إلى البالونات الحارقة التي لا تكاد تتوقف منذ عام ونصف. مشيرةً إلى أن السكان لم يعودوا يشعرون بالأمان الذي فقد أيضا في العملية العسكرية آنذك وجعل سكان الجنوب إما في الملاجئ أو يتجولون في شوارع وسط وشمال إسرائيل بعد أن تركوا منازلهم حينها.