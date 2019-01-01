ضاحي خلفان يكشف سبب إقالة محافظ البنك المركزي التركي

قال ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق اليوم الأحد، إن أردوغان أراد من محافظ المصرف المركزي إبان اعادة الانتخابات الأخيرة في اسطنبول أن يخفض الفائدة. ولكن المحافظ رفض لأن التخفيض يخدم انتخاب أردوغان وحزبه. فما كان مصير المحافظ إلا أن تنهى خدمته".



وأضاف خلفان "أنها إجراءات سلطوية إخوانجية".



يذكر أن أردوغان قد أصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا.



وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي.



وأورد البيان تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.



وأضاف أويصال أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.