السودان ترفض محاولات تميم والإخوان لنشر الفتنة

قال موقع السودان اليوم إن النظام القطرى يتدخل في الشئون السودانية لنشر إرهابه، متساءلا إلى متى ستظل جماعة الإخوان المسلمين تريد الخراب فى العالم العربى.



وأضاف الموقع أن نظام تميم بن حمد كان يدعم باستماتة نظام عمر البشير في السودان ومن ثم قام بتشويه صور المظاهرات والمتظاهرين الذين خرجوا ينادون بإسقاط نظام البشير الفاسد، ولكن بعد سقوط نظام البشير ونجاح الثورة الشعبية في السودان، قام تميم بالتلون مجددا وأخذت العصابة القطرية تلون دمائها وتتبنى مواقف داعمة للثورة السودانية حفاظا على مصالحها.



وأوضح الموقع أن نظام الحمدين أخذ في التحول لدعم المظاهرات في السودان ضد البشير ليتخلى تميم عن ذراعه في الخرطوم وهو البشير وتحولت قناة الجزيرة الى قناة ضد البشير ونظامه بدلا من التأييد له من قبل.