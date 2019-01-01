رئيس الوزراء الفلسطينى يبدأ زيارة رسمية للأردن

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على رأس وفد وزراي رفيع، مساء السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين.



ويعقد اشتيه ونظيره الأردني عمر الرزاز، في دار رئاسة الوزراء الاردنية الأحد، مباحثات ثنائية وأخرى موسّعة، تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في العديد من المجالات.



وتتضمن أجندة الزيارة، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في الاردن، تتناول سبل دفع الشراكة في مختلف القطاعات المعنية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأقام رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، مساء السبت مأدبة عشاء تكريما لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية والوفد المرافق، حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين.