السفير البريطاني لدى أمريكا: إدارة ترامب "خرقاء"

وصف السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "خرقاء" و"عديمة الكفاءة" وقال إن الرئيس الأمريكي ينشر حالة من "انعدام الأمن".



جاء ذلك في سلسلة من المذكرات سربت إلى صحيفة "ميل أون صنداي"، حيث كتب داروتش ملاحظات مختصرة تغطي الفترة من 2017 إلى الوقت الحاضر، والتي قد تسبب حرجًا كبيرًا في لندن الساعية لخطب ود الرئيس دونالد ترامب وتأمين اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ولم تنكر وزارة الخارجية البريطانية صحة المذكرات، قائلة إن الشعب البريطاني "يتوقع من سفرائنا أن يزودوا الوزراء بتقييم صادق وصريح للسياسات في بلادهم.



وأضافت الوزارة أن "وجهات نظرهم ليست بالضرورة آراء الوزراء أو الحكومة بالفعل. لكننا ندفع لهم لكي يكونوا صريحين، تمامًا مثلما سيرسل السفير الأمريكي هنا قراءته عن سياسات وشخصيات وستمنستر (الحكومة البريطانية)".