ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

أدرجت تسع أكاديميات كونفوشيوسية كورية جنوبية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب "قيمتها العالمية المتميزة"، حسبما ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم السبت.



اتخذ القرار في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة في أذربيجان، مما رفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي في كوريا الجنوبية إلى 14 موقعا.



يذكر أن "سيون" هي أكاديميات كونفوشيوسية خاصة في كوريا تأسست خلال عهد مملكة جوسون(1392-1910) لتكريم علماء الكونفوشيوسية المشهورين وتثقيف الشباب. كانت أيضا أماكن رئيسية لمناقشة الشؤون الاجتماعية وشؤون الدولة بين الأرستقراطيين المحليين خلال عصر جوسون الذي تهيمن عليه الكونفوشيوسية.



الأكاديميات التسعة الموصى بها هي سوسو سيون في يونج جو، باقليم كيونج سانج الشمالي ؛ ونامجي سيون في هاميانج باقليم كيونج سانج الجنوبي ؛ أوكسان سيون في كيونغجو بإقليم كيونج سانج الشمالي ؛ ودوسان سيون وبيونج سان سيون في أندونج باقليم كيونج سانج الشمالي ؛ دودونج سيون في دايجو ؛ وبيلام سيون في جانغ سيونج بإقليم جولا الجنوبي، وموسيونج سيون في جونغ أوب بإقليم جولا الشمالي؛ ودونام سيون في نونسان باقليم تشونغ تشونج الجنوبي.



تقدمت كوريا الجنوبية لأول مرة بطلب لتسجيل سيون في عام 2015. في ذلك الوقت، رفض المجلس الدولي لليونسكو والمعالم الأثرية(ICOMOS) الطلب، قائلًا إن الأكاديميات الكونفوشيوسية الكورية فشلت في إظهار ميزات مميزة ملحوظة مقارنة بنظيراتها الصينية اليابانية.



منذ ذلك الحين، بذلت حكومة كوريا الجنوبية جهودًا للامتثال لمراجعات المجلس وقدمت طلبًا محسنًا في يناير من العام الماضي.



وقد لعبت الأكاديميات دورا في نشر الكونفوشيوسية الجديدة في المناطق الريفية، وتحتفظ مبانيها بأسلوبها المعماري الفريد.



بلغ عدد الأكاديميات الكونفوشيوسية الجديدة ذروته عند حوالي 700 في القرن الثامن عشر، وفقًا لبيانات رابطة خاصة من الأكاديميات. ولكن يوجد الآن فقط بضع عشرات منهم في كوريا الجنوبية حيث ألغى الوصي هيونغ سيون دايون غون (1820-1898)، والد كو جونغ، ملك جوسون قبل الأخير، معظمهما كجزء من حملته الإصلاحية.



ومن بينها، الأكاديميات التسع الموصى بها لقائمة التراث العالمي محفوظة بشكل جيد نسبيًا كعناصر تراث ثقافي وطني.