الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:30 ص
ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية
ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو
وكالات
طباعة
أدرجت تسع أكاديميات كونفوشيوسية كورية جنوبية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب "قيمتها العالمية المتميزة"، حسبما ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم السبت.

اتخذ القرار في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة في أذربيجان، مما رفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي في كوريا الجنوبية إلى 14 موقعا.

يذكر أن "سيون" هي أكاديميات كونفوشيوسية خاصة في كوريا تأسست خلال عهد مملكة جوسون(1392-1910) لتكريم علماء الكونفوشيوسية المشهورين وتثقيف الشباب. كانت أيضا أماكن رئيسية لمناقشة الشؤون الاجتماعية وشؤون الدولة بين الأرستقراطيين المحليين خلال عصر جوسون الذي تهيمن عليه الكونفوشيوسية.

الأكاديميات التسعة الموصى بها هي سوسو سيون في يونج جو، باقليم كيونج سانج الشمالي ؛ ونامجي سيون في هاميانج باقليم كيونج سانج الجنوبي ؛ أوكسان سيون في كيونغجو بإقليم كيونج سانج الشمالي ؛ ودوسان سيون وبيونج سان سيون في أندونج باقليم كيونج سانج الشمالي ؛ دودونج سيون في دايجو ؛ وبيلام سيون في جانغ سيونج بإقليم جولا الجنوبي، وموسيونج سيون في جونغ أوب بإقليم جولا الشمالي؛ ودونام سيون في نونسان باقليم تشونغ تشونج الجنوبي.

تقدمت كوريا الجنوبية لأول مرة بطلب لتسجيل سيون في عام 2015. في ذلك الوقت، رفض المجلس الدولي لليونسكو والمعالم الأثرية(ICOMOS) الطلب، قائلًا إن الأكاديميات الكونفوشيوسية الكورية فشلت في إظهار ميزات مميزة ملحوظة مقارنة بنظيراتها الصينية اليابانية.

منذ ذلك الحين، بذلت حكومة كوريا الجنوبية جهودًا للامتثال لمراجعات المجلس وقدمت طلبًا محسنًا في يناير من العام الماضي.

وقد لعبت الأكاديميات دورا في نشر الكونفوشيوسية الجديدة في المناطق الريفية، وتحتفظ مبانيها بأسلوبها المعماري الفريد.

بلغ عدد الأكاديميات الكونفوشيوسية الجديدة ذروته عند حوالي 700 في القرن الثامن عشر، وفقًا لبيانات رابطة خاصة من الأكاديميات. ولكن يوجد الآن فقط بضع عشرات منهم في كوريا الجنوبية حيث ألغى الوصي هيونغ سيون دايون غون (1820-1898)، والد كو جونغ، ملك جوسون قبل الأخير، معظمهما كجزء من حملته الإصلاحية.

ومن بينها، الأكاديميات التسع الموصى بها لقائمة التراث العالمي محفوظة بشكل جيد نسبيًا كعناصر تراث ثقافي وطني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صفحتنا ع الفيس بوك