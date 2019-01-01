القدس: اعتقال مواطن ونجله بزعم "دهس جنود"

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية مواطنا ونجله (لم تُكشف هويتهما) من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وحولتهما الى مركز تابع لها للتحقيق معهما.



وزعم بيان لشرطة ومخابرات الاحتلال، أن الاعتقال جاء على خلفية تنفيذهما في ساعة متأخرة من مساء أمس عملية دهس لجنود في الحاجز العسكري القريب من بلدة حزما، والذي تسبب بإصابات متوسطة لثلاثة جنود، وإصابة رابع بجروح طفيفة.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري عقب الحادث في كلا الاتجاهين وشرعت بحملة تمشيط واسعة في البلدة قبل أن تعلن عن اعتقال المواطن ونجله.



كما سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال سلمت الشاب إبراهيم محمد الكار (35 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.