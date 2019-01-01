ميلشيات الحوثى تستخدم مبانى الأمم المتحدة باليمن لاستهداف قوات الحكومة

اتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية (آر.سي.سي.)، ميليشيات الحوثي الانقلابية باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة غرب اليمن.



وطالب رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة (آر.سي.سي.) بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد.



وأوضح أن الميليشيات الانقلابية شنت هجومًا على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.



وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن مقتل عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة.

وأكد أن فريقه طالب - في أكثر من مرة - البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيرًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.