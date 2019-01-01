جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

يعكف فريق من العلماء في وزارة الدفاع الأمريكية على تطوير جهاز يتعرف على "بصمة القلب" باستخدام شعاع الليزر والأشعة تحت الحمراء عن بعد، يطلق عليه "جيتسون" ويصل مداه إلى 200 متر.



ووفقًا لستيوارد ريمالى، عضو مكتب الدعم الفني المعني بتطوير الأبحاث، تصل دقة الجهاز إلى 95% في معظم الأوقات تحت الظروف الملائمة، حيث أشار "ريمالي" إلى أن الأشعة تحت الحمراء الشبيهة بحساسات نبض القلب في ساعات "آبل" الذكية لالتقاط التغيرات الناجمة عن انعكاس الضوء في مجرى الدم لتحديد نبض الشخص، لكن الجهاز الجديد يعمل على تحليل الاهتزازات الدقيقة على سطح الجلد لتحديد نبضات القلب في حال ارتداء الشخص ملابسه.



وقال "ريمالى"، في حديث لمجلة "آ تى تيكنولوجى ريفيو"، إن القياسات الحيوية القلبية أكثر ثباتًا بالمقارنة مع القياسات الحيوية للوجه تصل دقتها إلى 98%"، وعلى الرغم من تقدم التقنية إلا أن الجهاز بحاجة إلى 30 ثانية لقراءة بصمة الشخص، وهو مايعني أن الشخص ينبغي أن يكون جالسًا أو واقفًا دون حركة، وقد تحتاج القوات الأمريكية إلى إنشاء قاعدة بيانات لبصمات القلب من الصفر كي يعمل الجهاز على الوجه الأكمل.

