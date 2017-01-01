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اقتصاد

تباطؤ نمو القيمة المضافة لصناعة الكيماويات بالصين في مايو

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:23 ص
تباطؤ نمو القيمة
تباطؤ نمو القيمة المضافة لصناعة الكيماويات بالصين في مايو
وكالات
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شهد قطاع الكيماويات الصيني تباطؤا في نمو القيمة المضافة في مايو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وذكرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح أن القيمة المضافة لصناعة الكيماويات الصينية ارتفعت بواقع 3.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن ذات الفترة من عام 2018.

وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إنتاج الإيثيلين 8.48 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، بزيادة 9.8 بالمئة على أساس سنوي. ووصل إجمالي إنتاج الأسمدة إلى 24.2 مليون طن، بزيادة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.
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