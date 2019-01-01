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الصحة

سيدة أعمال أمريكية واثقة من شعبية العقاقير الصينية فى رعاية البشرة

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:19 ص
سيدة أعمال أمريكية
سيدة أعمال أمريكية واثقة من شعبية العقاقير الصينية فى رعاية
وكالات
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قالت سيدة أعمال أمريكية متخصصة بمجال العقاقير التقليدية الصينية ورعايتها للبشرة، إن هذه العقاقير ظلت تحظى بشعبية وقبول بين المستهلكين بالعالم، بفضل خصائصها الفريدة وفوائدها المميزة، وخاصة في مجال مستحضرات التجميل ورعاية البشرة.

وفي مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا، قالت وي برايان، وهي سيدة أعمال أمريكية من أصل صيني "إن الناس يفهمون أن سر الجمال الصيني يكمن في الأعشاب الصينية. ولذلك، هناك المزيد والمزيد من الناس يتطلعون إلى وسائل بديلة لرعاية بشرتهم"، مضيفة أن مثل هذه المنتجات تحظى بشعبية متزايدة في الأسواق العالمية، ومنها بريطانيا وألمانيا وروسيا.

وأوضحت برايان أن المبدأ الرئيسي المطبق في مجال رعاية البشرة هو تحقيق التوازن بين عنصري (الين واليانغ - أو الموجب والسالب في الطبيعة)، وجعل هذا التوازن يتجسد تماما في البشرة من خلال استخدام مستحضرات الأعشاب، وهو ما يمكن أن يدركه جيدا المستهلكون الغربيون.

جدير بالذكر هنا أنه في مايو الماضي، تم إدراج العقاقير التقليدية الصينية في الطبعة المنقحة الحادية عشرة، للتصنيف العالمي للأمراض، والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعني علامة بارزة في دفع هذه العقاقير نحو المزيد من العالمية.
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