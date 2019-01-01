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فن

ستيفى وندر يخضع لعملية زرع كلى

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:18 ص
ستيفى وندر يخضع لعملية
ستيفى وندر يخضع لعملية زرع كلى
وكالات
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أعلن المغني الأمريكي ستيفي وندر خلال حفل موسيقي في لندن في وقت متأخر من يوم السبت أنه سيخضع لعملية زرع كلى.

وقال المغني، البالغ من العمر 69 عاما، للحشود خلال حفل موسيقي في هايد بارك: "أنا بخير، أنا بخير، كل شيء على ما يرام، لدي متبرع وكل شيء جيد".

وقال: "أريدكم أن تعرفوا، لقد أتيت إلى هنا لأمنحكم حبي وأشكركم على حبكم".

وأوضح أمام معجبيه أن العملية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل لكنه سيقدم بعض العروض الإضافية قبل ذلك الحين.

ويشتهر وندر، الكفيف منذ ولادته، بأغانيه الكلاسيكية التي تتضمن " سوبرستشن"،" يو أر ذا صنشاين أوف ماي لايف" و" ليفينج فور ذا سيتي".
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