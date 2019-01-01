البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

تبحث الشرطة اليونانية عن عالمة أمريكية فقدت في جزيرة كريت منذ بضعة أيام.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن ابنة شقيقتها ناشدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على أية معلومات تتعلق بمكان وجودها، لافتة إلى أنها كانت في كريت لحضور مؤتمر ولم تشاهد أو يسمع منها منذ يوم الثلاثاء الماضي.



وكانت العالمة الأمريكية، 62 عاما، تقيم في الأكاديمية الأرثوذكسية في جزيرة كريت بالقرب من بلدة كوليمفاري غرب مدينة خانية، وأصدرت السلطات اليونانية تنبيها عاما عن اختفائها، كما تم إبلاغ السفارة الأمريكية في أثينا.