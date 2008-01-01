معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

أقيم معرض للصور بمناسبة الذكرى السنوية الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة في حي كوينز بمدينة نيويورك يوم السبت.



وتم عرض نحو 60 صورة لإظهار اللحظات التي لا تنسى للعلاقة خلال العقود الأربعة الماضية، مثل "بابا نويل" يصافح جنديا صينيا على سور الصين العظيم في عام 1988، ومتفرجون صينيون وأمريكيون يودعون بعضهما البعض خارج مكان انعقاد دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين.



وقال القنصل العام الصيني في نيويورك، هوانغ بينغ، في حفل الاستقبال في المعرض، إن "احتفال اليوم هو مجرد دليل آخر على أن العلاقات الصينية الأمريكية القوية هي الطموح المشترك للشعب في كلا البلدين".



ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، تعد العلاقة الصينية الأمريكية الصحية والمنتجة أمرا رئيسيا للسلام والرخاء العالميين.



ونظمت المعرض جمعية نيويورك للتوحيد السلمي للصين بدعم من الحوار الصيني اليهودي في جامعة يشيفا.