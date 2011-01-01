انخفاض سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بنسبة 5% خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن عدد السائحين الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى اليابان انخفض بنسبة 5 بالمئة تقريبا خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنة بالعام السابق.



وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هناك توقعات بانخفاض الطلب على السفر إلى اليابان بعد القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.



وذكرت منظمة السياحة الكورية في بيان لها اليوم أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفض عدد الكوريين الذين سافروا إلى اليابان بنسبة 7ر4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25ر3 مليون كوري جنوبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضافت أن عدد السياح الكوريين إلى اليابان واصل ارتفاعه خلال السنوات السبع الماضية وذلك بسبب فترات إجازات العمل القصيرة وتزايد الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفضة التكلفة، حيث قفز إلى 54ر7 مليون كوري جنوبي في عام 2018 من 66ر1 مليون كوري جنوبي في عام.2011



لكن هذا العام، من المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عدد السياح الكوريين إلى اليابان وسط توترات متنامية بين سول وطوكيو بسبب القيود التي فرضتها الأخيرة على تصدير المواد عالية التقنية إلى الأولى.