الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

انخفاض سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بنسبة 5% خلال 5 أشهر

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:16 ص
سفر الكوريين الجنوبيين
سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن عدد السائحين الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى اليابان انخفض بنسبة 5 بالمئة تقريبا خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنة بالعام السابق.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هناك توقعات بانخفاض الطلب على السفر إلى اليابان بعد القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.

وذكرت منظمة السياحة الكورية في بيان لها اليوم أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفض عدد الكوريين الذين سافروا إلى اليابان بنسبة 7ر4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25ر3 مليون كوري جنوبي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن عدد السياح الكوريين إلى اليابان واصل ارتفاعه خلال السنوات السبع الماضية وذلك بسبب فترات إجازات العمل القصيرة وتزايد الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفضة التكلفة، حيث قفز إلى 54ر7 مليون كوري جنوبي في عام 2018 من 66ر1 مليون كوري جنوبي في عام.2011

لكن هذا العام، من المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عدد السياح الكوريين إلى اليابان وسط توترات متنامية بين سول وطوكيو بسبب القيود التي فرضتها الأخيرة على تصدير المواد عالية التقنية إلى الأولى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صفحتنا ع الفيس بوك