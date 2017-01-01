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اقتصاد

استمرار العجز التجارى الكورى الجنوبى مع اليابان لمدة 54 سنة

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:15 ص
استمرار العجز التجارى
استمرار العجز التجارى الكورى الجنوبى مع اليابان لمدة 54 سنة
وكالات
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أظهرت إحصاءات حكومية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية لم تخرج من العجز التجاري مع اليابان خلال أكثر من 50 سنة منذ تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتجاوز إجمالي حجم العجز التجاري مع اليابان 700 تريليون وون.

وفقا للإحصاءات الصادرة من رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية ووكالة الجمارك الوطنية فإن إجمالي حجم العجز التجاري مع اليابان بلغ 604.6 مليار دولار(708 تريليونات وون) خلال 54 سنة من عام 1965 إلى 2018.

وبدأت كوريا الجنوبية واليابان في التجارة في عام 1965 بعد التوصل إلى اتفاق ثنائي في عام 1965 بهدف تطبيع العلاقات الثنائية بعد انتهاء الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة والذي دام من عام 1910 إلى 1945، وفي نفس العام بلغ عجز التجارة مع اليابان 130 مليون دولار.

واتسع العجز التجاري مع اليابان مع التنمية الاقتصادية السريعة لكوريا الجنوبية، ليرتفع من 1.2 مليار دولار في عام 1974 إلى 11.8 مليار دولار في عام 1994.

وفي العام الماضي، جاءت اليابان في المركز الأول من حيث حجم العجز التجاري، مسجلة 24 مليار دولار، وتليها السعودية(22.3 مليار دولار) وقطر(15.7 مليار دولار) والكويت(11.5 مليار دولار).

وتكون معظم الدول في المراكز الأولى في حجم العجز التجاري، دولة مصدرة للنفط استثناء اليابان.

وعزا خبراء هذا السبب إلى أن كوريا الجنوبية تطور صناعتي أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة، معتمدة بشكل كبير على المكونات والمواد اليابانية.

وعلى وجه الخصوص، تعتبر المكونات الإلكترونية الخاصة بأشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، عنصرا رئيسيا في العجز التجاري مع اليابان.
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