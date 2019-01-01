كوريا الجنوبية.. الجيش يتخذ تدابير أمنية شاملة لتأمين الحدود البحرية

يعتزم الجيش في كوريا الجنوبية نشر سفينة بحرية إضافية، وزيادة عدد الطلعات الجوية للطائرات العادية والمسيرة، وتثبيت المزيد من الرادارات داخل وخارج البحر لتعزيز أمن الحدود البحرية مع كوريا الشمالية، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع اليوم الأحد.



أبلغت الوزارة الجمعية الوطنية بالإجراءات كجزء من الجهود الرامية إلى سد الثغرات في أمن الحدود عقب الكشف عن أن الجيش فشل في اكتشاف قارب كوري شمالي أبحر على طول الطريق إلى ميناء سامتشوك، على بعد حوالي 130 كم من الجهة الشرقية للحدود البحرية، في يوم 15 يونيو.



واعتذر وزير الدفاع مرارا عن الحادث.



وفقًا لتقرير الوزارة، يخطط الجيش لنشر سفينة بحرية كبيرة أخرى في المناطق المحيطة بالحدود البحرية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالية، وزيادة عدد رحلات الدوريات ليس فقط بواسطة الطائرات المروحية، ولكن أيضا عن طريق الطائرات المسيرة بدون طيار.



وسيتم نشر طائرة سكيبل كامكوبتر إس-100(Camcopter S-100) هي واحدة من الطائرات المسيرة في الدوريات البحرية.