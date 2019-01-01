عدد المواقع الأثرية الصينية فى قائمة التراث العالمى يصل إلى 55

أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المواقع الأثرية بمدينة ليانغتشو شرقي الصين على قائمة التراث العالمي للمنظمة، وبذلك يصل إجمالي عدد المواقع الأثرية الصينية المدرجة على القائمة إلى 55 موقعا.



ودعم هذا القرار أعضاء اللجنة في جلستها الـ43 في العاصمة الأذربيجانية، باكو.



وقال شن يانغ، سفير الصين ومندوبها الدائم في اليونسكو، إننا "فخورون بأنه بعد 25 عاما من التجهيز، نجحت جهودنا أخيرا في الإدراج الناجح لهذا الموقع الأثري الاستثنائي، الأمر الذي يعد شهادة قوية على الحضارة الصينية الممتدة منذ 5000 عام".



وأضاف: "نعي تماما أن الإدراج يستوجب أيضا مسؤولية ضخمة للحفاظ على هذا التراث الإنساني".



ويضم الموقع، الذي يقع على سهول شبكة من أفرع أنهار متشعبة في حوض نهر يانغتسي، آثار مدينة ليانغتشو (3300 قبل الميلاد-2300 قبل الميلاد)، حيث كانت مركز القوة والإيمان لمنطقة إقليمية في الروافد الدنيا لنهر يانغتسي في العصر الحجري الحديث في الصين.



ويشهد هذا الموقع على وجود سابق لمنطقة إقليمية بنظام إيمان موحد ومدعومة اقتصاديا بزراعة الأرز في العصر الحجري الحديث منذ أكثر من 5000 عام. ويمثل أيضا حضارة مدنية قديمة ذات وظائف وهياكل معقدة.