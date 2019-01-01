الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

عدد المواقع الأثرية الصينية فى قائمة التراث العالمى يصل إلى 55

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:12 ص
مواقع أثرية صينية
مواقع أثرية صينية
وكالات
طباعة
أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المواقع الأثرية بمدينة ليانغتشو شرقي الصين على قائمة التراث العالمي للمنظمة، وبذلك يصل إجمالي عدد المواقع الأثرية الصينية المدرجة على القائمة إلى 55 موقعا.

ودعم هذا القرار أعضاء اللجنة في جلستها الـ43 في العاصمة الأذربيجانية، باكو.

وقال شن يانغ، سفير الصين ومندوبها الدائم في اليونسكو، إننا "فخورون بأنه بعد 25 عاما من التجهيز، نجحت جهودنا أخيرا في الإدراج الناجح لهذا الموقع الأثري الاستثنائي، الأمر الذي يعد شهادة قوية على الحضارة الصينية الممتدة منذ 5000 عام".

وأضاف: "نعي تماما أن الإدراج يستوجب أيضا مسؤولية ضخمة للحفاظ على هذا التراث الإنساني".

ويضم الموقع، الذي يقع على سهول شبكة من أفرع أنهار متشعبة في حوض نهر يانغتسي، آثار مدينة ليانغتشو (3300 قبل الميلاد-2300 قبل الميلاد)، حيث كانت مركز القوة والإيمان لمنطقة إقليمية في الروافد الدنيا لنهر يانغتسي في العصر الحجري الحديث في الصين.

ويشهد هذا الموقع على وجود سابق لمنطقة إقليمية بنظام إيمان موحد ومدعومة اقتصاديا بزراعة الأرز في العصر الحجري الحديث منذ أكثر من 5000 عام. ويمثل أيضا حضارة مدنية قديمة ذات وظائف وهياكل معقدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. "أبوريدة" يُقيل الجهاز الفنى ويتقدم باستقالته

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صفحتنا ع الفيس بوك