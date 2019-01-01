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عالم

فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة باليونان

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:10 ص
الانتخابات العامة
الانتخابات العامة باليونان
وكالات
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بدأ الناخبون اليونانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في أول انتخابات عامة في مرحلة ما بعد صفقة الإنقاذ، والمتوقع أن يمنى فيها حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس بهزيمة أمام المعارضة المحافظة.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 7 صباحًا، وستغلق الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبًا، بحسب وكالة أنباء أثينا.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب "الديموقراطية الجديدة" المعارض بفارق 10 نقاط على حزب سيريزا، وسط استياء واسع لدى اليونانيين إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة.

لكن رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عامًا أصر على أنّ قلب الأوضاع أمر ممكن في السّاعات الأخيرة، ووقال أمام حشد في اثينا، يوم الجمعة الماضى: " يجب على الشّعب اليوناني ألا يُصوّت فحسب، بل أن يتجنّب سرقة تضحياته، وهي جريمة عظيمة ضدّ أجيال المستقبل".

ويتزعم حزب الديموقراطيّة الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسيّة يونانيّة بارزة.

وبعد ثلاث سنوات من تولّي ميتسوتاكيس رئاسة الحزب المحافظ الذي قاده والده ذات مرّة، تعهّد خرّيج جامعة هارفارد البالغ 51 عامًا والمستشار السّابق لماكينزي، بتوفير وظائف "أفضل" من خلال تحقيق النموّ والاستثمارات الأجنبيّة وتخفيض الضرائب وإزالة العقبات أمام قطاع الأعمال.

وتظهر استطلاعات الرأي فوز "الديموقراطية الجديدة" بما بين 151 و165 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد، ويُتوقع أن يتراجع عدد مقاعد سيريزا من 144 إلى ما بين 70 و82 مقعدًا.
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