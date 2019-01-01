إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

تم إدراج مزرعة الخيول في كلادروبي ناد لابيم ومنطقة تعدين إرزغيبيرغ كروسنوهوري، ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفقا لتقرير إعلامي محلي يوم السبت.



وحتى الآن، أصبح لجمهورية التشيك 14 موقعا على قائمة التراث العالمي.



وتم تقديم المقترح لإدراج منطقة تعدين إرزغيبيرغ كروسنوهوري بشكل مشترك من قبل جمهورية التشيك وألمانيا. وتتكون منطقة التعدين من 22 قسما، 17 منها تقع في ولاية سكسونيا الألمانية و5 في جبال أور التشيكية.



واستحدثت عدد من الاختراعات والابتكارات العامة في مجال التعدين والمعادن في هذه المنطقة، والتي انتشرت بشكل أساسي من جبال أور إلى أوروبا بأكملها وأجزاء أخرى من العالم، خاصة في القرن السادس عشر.



كما تم تسجيل مزرعة الخيول في كلادروبي ناد لابيم في قائمة التراث العالمي، ولكن يتوجب عليها الإيفاء بعدد من الشروط بحلول ديسمبر 2020، وقد أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أيضا العديد من التوصيات.