حاكم كاليفورنيا يطالب بإعلان رئاسى لحالة الطوارئ بعد زلزال قوى

طلب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بإعلان رئاسي لحالة الطوارئ بغية الحصول على المساعدة الفيدرالية لتقديم العون للسكان بعد الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وهو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عقدين، حسبما أفاد مكتب الحاكم في بيان أمس السبت.



وقال نيوسوم، في البيان: "ستواصل ولاية كاليفورنيا توفير الدعم لمساعدة السكان في المنطقة"، مضيفًا أنه قام برفع مستوى الاستجابة في مركز عمليات الولاية في ماثر إلى أعلى مستوى.



وضرب الزلزال الذي وقع، يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.1 درجة، وكان مركزه بالقرب من ريدجكريست، وهي مدينة في مقاطعة كيرن تقع على بعد 272 كم إلى الشمال من وسط مدينة لوس أنجلوس، منطقة جنوبي كاليفورنيا عند الساعة 8:19 مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ويعد هذا أقوى زلزال يضرب منطقة جنوبي كاليفورنيا منذ 20 عامًا على الأقل، وتبعه سلسلة من الهزات الارتدادية الكبيرة والصغيرة، وجاء بعد يوم فقط من زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب المنطقة صباح يوم الخميس الماضي.