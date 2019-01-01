التموين توقع عقود 8 مناطق لوجستية جديدة..اليوم

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، 8 عقود مع المستثمرين، لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريون وخليجيون، بجانب العمل على تحديد أوليات وتحديد احتياجات المحافظات المختلفة فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يحقق توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وأصحاب الحرف المهنية سواء فى أعمال البناء أو بعد الانتهاء من المشروعات وتشغيلها.



وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم وأن يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضى، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجارى، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين فى مجال التنمية.