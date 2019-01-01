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عالم

مقتل 7 مغاربة فى قصف مركز الهجرة غير النظامية بتاجوراء الليبية

الأحد 07/يوليه/2019 - 04:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت القنصلية المغربية في تونس إن سبعة مواطنين مغاربة لقوا حتفهم، إثر القصف الذي طال الأسبوع الماضي، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأكدت القنصلية في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء السبت أن البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة هم في عداد المفقودين.

وأوضح البيان أن الاتصالات المتواصلة مع السلطات الليبية أتاحت التوصل إلى حصيلة أولية تفيد بأنه "من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء القصف، جار حاليا التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها لعائلاتهم في المغرب".

وأضاف البيان أن "البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة هم في عداد المفقودين".

وذكر البيان أنه "نظرا لتقلبات الوضع على الميدان وشح المعلومات النهائية، من المحتمل أن تتغير الحصيلة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس، مالك المرسيط، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصلت إلى 40 قتيلًا و80 جريحا، وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة"، مضيفًا أن "مركز إيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس".
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