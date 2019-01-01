فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

قد تشهد مناطق المجريين الاوسطى والسفلي لنهر اليانجتسي، اطول نهر في الصين، فيضانات حيث يتوقع جولة جديدة من الأمطار الغزيرة المستمرة في هذه المناطق من اليوم الاحد الى يوم الاربعاء القادم، وفق ما قالته لجنة الموارد المائية لنهر اليانغتسي.



وأظهرت توقعات الأرصاد الهيدرولوجية أنه في الأيام الأربعة القادمة، ستكون هناك أمطار غزيرة بحجم متوقع يتراوح من 120 ملم إلى 210 ملم في المجريين الأوسط والسفلي لنهر اليانغتسي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المياه لروافد نهر اليانجتسي الكثيرة الى مستويات حذرة.



وقد تعاني بعض الأنهار الصغيرة والمتوسطة في بلدية تشونجتشينج ومقاطعات هونان وهوبي وجيانجشي وآنهوي وجيانجسو وقويتشو من فيضانات خطيرة نسبيًا، حسبما قالت اللجنة.



وأطلقت اللجنة استجابة طارئة للتعامل مع الفيضانات ظهر يوم السبت واقترحت أن تتخذ الحكومات المحلية في المناطق المتضررة تدابير وقائية لمنع الكوارث المحتملة.