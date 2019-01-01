تأهب الحرس الوطنى فى كاليفورنيا لتقديم المساعدة إثر الزلزال

أرسل الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا 200 جندي ودعم لوجستي وطائرة في أعقاب زلزال ضرب جنوبي كاليفورنيا مساء يوم الجمعة وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفاد ضابط بارز يوم السبت.



وقال ديفيد بالدوين، الجنرال في الإدارة العسكرية بكاليفورنيا، إنه تم إخطار وزارة الدفاع "البنتاجون"، مشيرا إلى أن الإدارة العسكرية بكاليفورنيا وضعت في حالة تأهب.



وكان مركز الزلزال الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من ريدجكريست، وهي مدينة في مقاطعة كيرن تبعد 272 كم إلى الشمال من وسط مدينة لوس أنجلوس. ويعد هذا أقوى زلزال يضرب منطقة جنوبي كاليفورنيا منذ 20 عاما على الأقل وتبعه سلسلة من الهزات الارتدادية الكبيرة والصغيرة.



وجاء الزلزال القوي بعد يوم فقط من زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب المنطقة صباح يوم الخميس.



وقال مكتب حاكم كاليفورنيا لخدمات الطوارئ بعد ظهر يوم السبت إن الزلزالين الرئيسيين والهزات الارتدادية تسببت في أضرار كبيرة للعديد من الشركات المحلية وما زالت عمليات تقييم الأضرار مستمرة.



وتسبب الزلزالان في أضرار هيكلية واسعة النطاق للطرق وخطوط المياه وخطوط الغاز، مما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المناطق. ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو إصابات.