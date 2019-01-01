مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار فى جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة

قُتل 8 أشخاص بإطلاق نار في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يُعتقد بأنه عنف مرتبط بالعصابات، حسبما أفادت الشرطة، أمس السبت.



وذكر المتحدث باسم الشرطة "اف سي" فان ويك، بأن من بين الضحايا 6 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و26 عامًا قُتلن بإطلاق نار ليلة يوم الجمعة الماضي، في فيليبي إيست، حيث يتفشى عنف العصابات.



ولفت فان ويك إلى أن الشرطة أطلقت حملة مطاردة للمشتبه بهم المسؤولين عن عمليات القتل، لكن لم يتم اعتقالهم حتى الآن، موضحًا أن الدافع وراء عمليات القتل غير معروف في هذه المرحلة.



وجاءت عمليات القتل هذه قبل أقل من أسبوع من زيارة وزير الشرطة بهيكي سيلي لكيب تاون لمواجهة عنف العصابات المتفاقم في العديد من الأحياء في عموم العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا.



وفي أواخر العام الماضي، أنشأ الرئيس سيريل رامافوسا وحدة لمكافحة العصابات في كيب تاون لقمع عنف العصابات المتزايد في المدينة.